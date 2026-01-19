Отчет правительства России о работе за 2025 год состоится 24-26 февраля

Отчет правительства России в Госдуме о работе в 2025 году состоится в период с 24 по 26 февраля, окончательную дату определят позже. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает пресс-служба нижней палаты парламента.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Со следующей недели начнутся встречи политических фракций Госдумы с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, уточнил Вячеслав Володин. «В этом году принято решение начать встречи раньше, чтобы было больше возможностей для обсуждения вопросов, проблемных тем и времени на подготовку к заседанию»,— сказал он на заседании совета Госдумы.

В пресс-службе нижней палаты парламента заявили, что по сложившейся практике в комитетах пройдут встречи с профильными министрами и вице-премьерами.