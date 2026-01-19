Kan: два младенца погибли в детском саду Иерусалима из-за утечки угарного газа

В Иерусалиме в частном детском саду погибли двое младенцев — девочка около трех месяцев и мальчик примерно шести месяцев — из-за возможного отравления угарным газом, сообщает Kan.

Еще 53 ребенка были эвакуированы для медицинского осмотра с подозрением на отравление. Трех воспитательниц задержали для допроса. По данным экстренных служб, погибшие дети находились в отдельной комнате, изолированной от остальных воспитанников.

Детей эвакуировали из трех детских садах, размещенных в одном здании, однако пострадавшие были только в одном из них. Учреждение располагалось в пятикомнатной квартире и принимало детей в возрасте от четырех месяцев до трех лет. После инцидента стало известно о тяжелых условиях содержания детей, включая видеозапись малыша, спавшего под унитазом в тесном санитарном помещении.

В Министерстве образования Израиля сообщили, что детсад работал без предусмотренной законом лицензии. Представители общественных организаций и депутаты Кнессета (парламента) призвали срочно проверить систему контроля за частными детскими садами и не допустить работы учреждений, не отвечающих требованиям безопасности.