Житель Белгородской области погиб при падении беспилотника

Житель белгородского села Отрадное был тяжело ранен в результате падения беспилотника на частный дом. Он умер при повторной атаке по пути в больницу. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Мужчину везли в больницу на автомобиле главы администрации Малиновского сельского поселения. После повторного удара его перенесли в служебную машину бойцов самообороны. Пострадавший умер в автомобиле.

По данным Минобороны, прошлой ночью над Белгородской областью уничтожили 31 дрон. Еще 14 было сбито сегодня с утра. В результате атаки пострадала жительница села Грузское, сообщил Вячеслав Гладков.