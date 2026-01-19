В Екатеринбурге скончался тренер по самбо Игорь Шуйский

В Екатеринбурге, 17 января, на 79-м году жизни умер известный советский и российский тренер, мастер спорта СССР Игорь Шуйский, сообщили в свердловской федерации самбо. Он был отмечен знаком отличия «Отличник физической культуры и спорта».

Игорь Шуйский являлся серебряным призером чемпионата СССР (1972) и бронзовым призером Кубка СССР (1975). Он стал основателем секции самбо в Красноуральске, где в 1968 году открыл первую спортивную группу по этому виду единоборств.

Долгое время господин Шуйский работал тренером в спортивной школе № 16 в Екатеринбурге. В его честь в Красноуральске ежегодно проводится юношеский турнир по дзюдо.

Прощание с тренером состоится 21 января в храме Рождества Христова на ул. Машиностроителей, 4А в Екатеринбурге.

Полина Бабинцева