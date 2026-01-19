В суд направили дело шести бойцов ВСУ о пытках военнопленных

Прокуратура утвердила обвинение шести украинским военнослужащим, обвиняемым в посягательстве на жизнь правоохранителя и жестоком обращении с военнопленными. Дело направили для заочного рассмотрения в Московский городской суд. Фигуранты заочно арестованы и объявлены в розыск, сообщили в столичном управлении прокуратуры.

Обвинения предъявили Сергею Величко, Константину Немичеву, Виталию Посохову, Артему Субачеву, а также Андрею и Сергею Янголенко. Как установило следствие, 25-26 марта 2022 года бойцы ВСУ расстреляли восьмерых пленных российских военнослужащих в селе Малая Рогань Харьковской области. Семеро из них погибли. Через два дня злоумышленники там же забили до смерти и застрелили еще четырех бойцов ВС РФ.

Также военнослужащие ВСУ пытали и убивали военнопленных в Харькове. В марте того же года они доставили в город трех пленных военнослужащих, двух из которых зарезали и расстреляли. Еще пятерых потерпевших фигуранты избивали на с марта по май 2022 года. В результате один из них скончался.

Никита Черненко