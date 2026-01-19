В Татарстане проверили 194,3 тонн салата из Ирана

В Татарстане специалисты исследовали партию свежего листового салата «Айсберг», ввезенного из Ирана. За первые две недели января 2026 года проверили продукцию общей массой 194,3 тонны, сообщает пресс-служба филиала ФГБУ «ЦОК АПК».

Салат прошел комплекс исследований на наличие карантинных объектов, характерных для данной категории продукции. По результатам лабораторных испытаний опасных карантинных организмов не выявили.

Анна Кайдалова