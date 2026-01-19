Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Татарстане проверили 194,3 тонн салата из Ирана

В Татарстане специалисты исследовали партию свежего листового салата «Айсберг», ввезенного из Ирана. За первые две недели января 2026 года проверили продукцию общей массой 194,3 тонны, сообщает пресс-служба филиала ФГБУ «ЦОК АПК».

Фото: Пресс-служба филиала ФГБУ «ЦОК АПК»

В Татарстане проверили 194,3 тонн салата из Ирана

Салат прошел комплекс исследований на наличие карантинных объектов, характерных для данной категории продукции. По результатам лабораторных испытаний опасных карантинных организмов не выявили.

Анна Кайдалова