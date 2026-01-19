Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ярославской области приостановили выдачу сертификатов за диспансеризацию

В Ярославской области временно приостановлена выдача сертификатов «Яздоров». Об этом сообщили в правительстве региона.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Сертификат был введен в 2024 году. Прошедшие диспансеризацию пациенты получали скидку на дополнительные платные обследования в том же медучреждении. Сначала сумма сертификата составляла 500 руб., затем была увеличена до 1000 руб. В прошлом году сертификатами воспользовались 140 тыс. человек.

«Сертификат стал хорошим стимулом для многих обратить внимание на свое здоровье, и свою задачу он выполнил, поэтому в 2026 году действие сертификатов "Яздоров" временно приостановлено. Упор будет сделан на иные формы работы, например на массовые акции»,— прокомментировала и. о. министра здравоохранения Ярославской области Мария Можейко.

Антон Голицын

