В Чебоксарах на приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей выделили 67,3 млн руб. Соответствующие тендеры опубликованы на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чебоксарах на жилье для детей-сирот направят 67,3 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Чебоксарах на жилье для детей-сирот направят 67,3 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В рамках закупки планируется приобрести 20 квартир. Норматив предоставления жилья составляет 32 кв. м на одного человека, при этом расчетная стоимость одного квадратного метра составляет 105,1 тыс. руб.

Оплата по контрактам будет осуществляться за счет средств республиканского бюджета Чувашии.

Муниципальным заказчиком выступает Управление архитектуры и градостроительства администрации города в лице МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции» Чебоксар.

Анна Кайдалова