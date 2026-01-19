Что такое «Волга-Днепр»

До 2022 года группа «Волга-Днепр», включающая одноименную авиакомпанию, а также «Атран» и AirBridgeCargo (ABC), считалась одним из крупнейших игроков на мировом рынке перевозок негабаритных тяжелых грузов. В 2022–2024 годах попала под санкции Канады, ЕС, Великобритании и США, оставшиеся в РФ самолеты Boeing группы прекратили полеты. Летную годность у «Волги-Днепра» сохраняют три из одиннадцати Ан-124 (четыре из них арестованы за рубежом), а также пять Ил-76. У «Атрана» до 2022 года в парке числилось девять Boeing, сейчас осталось два нелетающих Ан-12, сертификат эксплуатанта приостановлен в октябре 2025 года. Сертификат АВС был аннулирован в июле 2025 года, на хранении после 2022 года оставалось 14 Boeing.