Школьники Тюменской области, Югры и Ямала смогут получить дополнительные баллы для поступления в вуз

Стартовал прием заявок на участие в ежегодной Всероссийской олимпиаде школьников Группы «Россети». Проверить свои знания и навыки могут ученики 8-10 классов, студенты колледжей и лицеев. Победители получат дополнительные баллы к ЕГЭ и путевки на энергетическую проектную смену в «Орленок» или Университетскую гимназию МГУ имени М. В. Ломоносова.



Мероприятие пройдет в дистанционном формате. Для участия в олимпиаде необходимо до 6 февраля заполнить форму регистрации на сайте проекта. На отборочном этапе участники выполнят задания по математике, физике и информатике. В рамках второго – решат практические кейсы по электроэнергетической тематике. Задания олимпиады уникальны и разработаны преподавателями Национального исследовательского университета «МЭИ». Победителей дистанционных туров пригласят на финальные оценочные конференции в апреле 2026 года.

Всероссийская олимпиада школьников Группы «Россети» проводится в девятый раз. За это время компания «Россети Тюмень» помогла присоединиться к проекту более 1,3 тысячи учащихся из Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО, из них 29 школьников заняли призовые места.

АО «Россети Тюмень»