В Йошкар-Оле отремонтируют участок улицы Карла Маркса за 98,7 млн рублей

На ремонт проезжей части улицы Карла Маркса в Йошкар-Оле выделят 98,74 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Работы планируется провести на участке от Ленинского проспекта до улицы Строителей. Проект предусматривает ремонт дорожного полотна с устройством слоев износа. Работы начнутся с даты заключения контракта и должны быть завершены до 1 июля 2026 года.

Оплата выполненных работ будет осуществляться за счет средств бюджета городского округа, предусмотренных на 2026 год.

Заказчиком выступает муниципальное казенное учреждение «Дирекция городского хозяйства» Йошкар-Олы.

Анна Кайдалова