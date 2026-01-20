Коней на переправе не меняют

Строительство нового Аничкова моста через Фонтанку по оси Невского проспекта началось в 1841 году. Надо сказать, что первая деревянная переправа на этом месте была построена еще по указу Петра I в 1716 году и своим названием обязана инженеру-подполковнику Михаилу Аничкову: под его руководством велось первое строительство. Хотя по императорскому указу мост сначала именовался Невским, название не прижилось. Народное «Аничков» в конце концов утвердилось и на официальном уровне. Мост не раз перестраивали, в конце XVIII века он стал одним из семи типовых каменных мостов с башнями (сохранились только два — Старо-Калинкин и мост Ломоносова). Но в конце 1830-х он уже перестал справляться с движением по Невскому проспекту, поэтому потребовалась его полная реконструкция.

Новый проект инженеров Ивана Буттаца и Александра Редера был утвержден Николаем I, и строительство каменного трехпролетного моста по ширине Невского проспекта началось. Все шло по плану, кроме работы над главным украшением переправы — четырьмя скульптурными группами, изображающими юношей, укрощающих диких коней.

Мост был построен в рекордные сроки и открыт к концу 1841-го. Выглядел он впечатляюще: облицовка розовым гранитом, литая ажурная решетка с барельефами морских коньков, русалок и дельфинов, выполненная по мотивам решетки Дворцового моста в Берлине. Вот только скульптурные юноши с конями немного подкачали: с одной стороны моста они были бронзовыми, а с другой — «ненастоящими», гипсовыми, покрашенными под бронзу. Кроме того, это были не четыре разные пары, а две — «Конь с идущим юношей» и «Юноша, берущий коня под уздцы» — и их гипсовые копии. Надо ли говорить, что гипс от влажного петербургского климата скоро начал разрушаться, дал трещины, у одной из лошадей даже отвалился хвост, как писал в одном из исторических очерков исследователь Василий Васильев. А будущих бронзовых юношей с конями, призванных на смену гипсовым, ждала непростая судьба.

Пустились вскачь

Барон Петр Клодт, русский скульптор немецкого происхождения, еще со времен своей учебы в Михайловском артиллерийском училище увлекался изображением лошадей и «при малейшей возможности брался за карандаш или перочинный ножик и рисовал или резал лошадей в малых размерах», как описывается в одном из биографических очерков. Это увлечение укрепилось, когда Клодт оставил военную службу и стал вольнослушателем Императорской Академии художеств. Он изучал повадки лошадей, позы, аллюры. А после успешно выполненного правительственного заказа — шестерки коней из кованой меди, запряженных в колесницу богини славы, что украшает аттик Нарвских ворот,— скульптор стал знаменитым. Но его кони на Аничковом мосту попали туда после долгих поисков своего места в разных петербургских проектах.

Судьба творения Клодта началась почти за десять лет до строительства Аничкова моста. Тогда двумя бронзовыми группами, изображающими коней и их укротителей из древнегреческой мифологии, власти хотели украсить набережную напротив Академии художеств. Заказ поручили Клодту. Но потом от идеи отказались, а на набережной появились сфинксы. Затем была инициатива установить скульптуры Клодта на пристани недалеко от Зимнего дворца, но от нее тоже отказались. В результате на пристани утвердились сторожевые львы с шарами, кони же опять остались не у дел. Тогда Клодт сам стал искать подходящее для них место — с Аничковым мостом ему повезло. Две скульптурные группы установили на западной стороне моста (ближе к Садовой улице), на другой стороне — их гипсовые копии.

В 1842 году Клодт взамен гипсовых отлил бронзовые скульптуры, но до установки дело не дошло: их прямо с литейного двора Николай I отправил в подарок прусскому королю Фридриху Вильгельму IV. Неутомимый скульптор через год снова отлил бронзовые, но они опять-таки продержались недолго: на этот раз Николай I подарил их королю обеих Сицилий Фердинанду II — морем из Кронштадта они отправились в Неаполь. И только через десять лет после возведения моста, в 1851 году, бронзовые юноши с конями утвердились на своих местах. Но, как говорится, нет худа без добра. На этот раз скульптор создал уже не копии двух существующих бронзовых статуй, а совершенно новые композиции: четыре группы изображают сложный и последовательный процесс покорения дикого коня. Сегодня можно найти руководства, с какой скульптуры начинать и какой заканчивать обзор этого действа.

Работал Клодт по «научному методу»: «раздобыл на бойнях лошадиные головы, ноги, плечи, собственноручно их препарировал и отливал в гипсе, чтобы затем смонтировать в скульптуру»,— писал искусствовед Александр Ромм в 1948 году. Интересно, что бронзовые кони на правом берегу Фонтанки имеют на копытах подковы, а на левом — не подкованы. По легенде, кони, обращенные в сторону Адмиралтейства «скачут» от кузниц, расположенных в Литейной части города, а неподкованные, наоборот, обращены в сторону Литейного. Существует еще одна легенда — будто между задних ног одного из коней можно заметить очертания портрета не то любовника жены Клодта, не то Наполеона. Этот сюжет особенно нравится туристам.

Успех конных групп, сегодня ставших одним из символов Петербурга, был невероятным. И критика, и публика были в восторге. Петр Клодт удостоился мирового признания: был избран почетным членом Берлинской и Римской академий художеств.

Жизнь и судьба

В 1907 и 1908 году Аничков мост капитально ремонтировался и приспосабливался для трамвайной линии, проложенной по Невскому проспекту. За скульптурами наблюдали разные комиссии, но кардинально их не реставрировали. А после начала блокады Ленинграда скульптуры было решено закопать в саду Аничкова дворца. Они были сняты с постаментов, перевезены в сад на специальных катках, но к тому времени земля уже промерзла, поэтому в декабре удалось опустить лишь одну группу, упакованную в специальный ящик. Остальные были зарыты весной, в мае 1942 года. В ноябре 1942 года в Аничков мост попала фугасная бомба — взрывом в Фонтанку сбросило чугунные тумбы и более 30 метров перил, были повреждены гранитные парапеты, отмечается на сайте www.mostotrest-spb.ru. Решетку скоро восстановили, а след от осколков снаряда на граните постамента было решено сохранить как память об обороне Ленинграда. В июне 1945 года «укротители коней» вернулись на свои места.

Второй раз скульптуры покидали мост в ночь с 29 на 30 июня 2000 года. Сначала — одна пара юношей с конями, две другие были сняты 30 ноября. Реставрационные работы велись в мастерских на заводе «Монументскульптура». А вот возвращение коней в мае 2021 года было объявлено заранее и стало своеобразным городским праздником. Многие горожане наблюдали за этим невиданным процессом. «В 19:00 25 мая скульптуры будут вывезены на двух трейлерах с прицепами из цехов "Монументскульптуры", где проводилась их реставрация,— сообщала тогда «Фонтанка».— Предполагается, что скульптуры проедут по улице Салова, Софийской, проспекту Славы, площади Александра Невского и Невскому проспекту за три часа и прибудут к месту установки к 22:00. Движение на мосту планируется перекрыть с 23:00 часов, а в 24:00 будут обесточены троллейбусные провода. Уникальная операция по установке четырех скульптурных групп, весом шесть тонн каждая, будет проведена с помощью двух кранов и продлится всю ночь до 6:00 утра. 26 мая в 14:00 состоится торжественное открытие скульптур губернатором Санкт-Петербурга Владимиром Яковлевым». Финансировал этот проект тогда еще вполне успешный Балтонэксимбанк, общая стоимость работ по реставрации составила €120 тыс.

В том же 2001 году Аничков мост был включен в список объектов культурного наследия России федерального значения. Последний капитальный ремонт моста состоялся в 2007–2008 годах. Кстати, движение по Невскому проспекту на время ремонта не закрывали.

Елена Федотова