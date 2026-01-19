Нефтегазовые доходы в бюджете России за 2025 год сократились почти на четверть

По итогам 2025 года нефтегазовые доходы в федеральном бюджете России составили 8,5 трлн руб. Это на 24% меньше, чем в 2024 году. Минфин объяснил результаты снижением цен на нефть.

«При этом поступление нефтегазовых доходов по итогам 2025 года сложилось на уровне, превышающем их базовый размер»,— следует из пресс-релиза Минфина. В Фонд национального благосостояния в 2026 году будет зачислено 84 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов.

Ненефтегазовые доходы составили в прошлом году 28,8 трлн руб. Это на 12,6% больше, чем годом ранее. Поступления оборотных налогов, в том числе НДС, выросли на 7,1%.

Дефицит федерального бюджета составил в 2025 году 5,6 трлн руб. Доходы выросли на 1,6% год к году, до 37,3 трлн руб. Расходы составили 42,9 трлн руб., то есть увеличились на 6,8%.