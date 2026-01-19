Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Работодатель выплатит 500 тыс. руб. вдове уральца, умершего по дороге на работу

Свердловский областной суд подтвердил, что смерть работника по пути на работу является производственным несчастным случаем, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным суда, в феврале 2024 года мастер-консультант в ООО «Регинас» Игорь приехал на работу на личном автомобиле, припарковался у улицы Высоцкого, но дойти до работы не смог. Мужчина почувствовал себя плохо и скончался от сердечного приступа. Сотрудники скорой помощи, прибывшие на место, помочь не смогли.

Супруга Игоря обратилась в Кировский районный суд с требованием признать смерть несчастным случаем, связанным с производством, и обязать работодателя составить акт по форме Н-1. Помимо этого она запросила компенсацию морального вреда в размере 3 млн руб., ссылаясь на систематические нарушения режима труда и отсутствие медицинских осмотров.

«Суд установил, что смерть наступила во время следования работника к месту выполнения трудовых обязанностей, что по смыслу Трудового кодекса РФ является основанием для расследования несчастного случая как связанного с производством»,— говорится в сообщении.

В итоге Кировский районный суд удовлетворил иск частично: работодатель был обязан составить акт о несчастном случае, а также выплатить 1,5 млн руб. компенсации.

Ответчик обжаловал решение, утверждая, что смерть произошла вне рабочего времени и была вызвана общим заболеванием, не связанным с трудовой деятельностью.

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда назначила экспертизу, которая не исключила косвенной связи между нарушением режима труда и внезапной смертью. Суд апелляционной инстанции согласился с квалификацией случая как производственного, поскольку работник следовал к месту работы, определенному трудовым договором. Кроме того, суд снизил сумму с 1,5 млн до 500 тыс. руб., сочтя первоначальную сумму чрезмерной.

Полина Бабинцева

