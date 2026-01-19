Смартфонам не подгружают обновление

Российский рынок смартфонов просел на четверть. В 2025 году было продано около 24 млн устройств на сумму примерно 600 млрд руб., сообщили “Ъ FM” в компаниях «М.Видео-Эльдорадо» и Fplus. Для сравнения — в 2024-м дистрибуторы реализовали почти 30 млн гаджетов на 720 млрд руб. По данным «М.Видео», в штуках больше всего продали китайских смартфонов Redmi (около 18% рынка). Далее идут Samsung, Realme и Tecno. В деньгах же по-прежнему лидирует Apple.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Впрочем, оценки аналитиков чересчур пессимистичны, считает IT-эксперт Сергей Вильянов. По его словам, у покупателей действительно снизился интерес к офлайн-рознице, однако продажи на маркетплейсах сохраняются на должном уровне: «Прошедший год стал годом очень серьезной трансформации, в частности, каналов поставок техники на территорию Российской Федерации. Многие из них, несмотря на то, что они вполне легальны, не очень проглядываются через традиционные аналитические инструменты. Значительная часть продаж ушла, во-первых, в сторону маркетплейсов, которые не очень прозрачны для аналитики; во-вторых, много техники едет через страны ЕАЭС. То есть мы можем считать, что эти товары заехали на территорию соседнего государства, а на самом деле, они приехали к нам. Ну и не будем отрицать, что появилось значительное количество гаджетов, которые приезжают буквально в чемоданах. Если считать все вместе, то ни о каком катастрофическом падении речь идти не может. Что касается перспектив 2026-го, то, думаю, китайские марки будут преобладать, потому что они не уходили из России. В целом структура рынка сохранится. Динамика же продаж будет в первую очередь связана с учетной ставкой. Ведь не секрет, что какие-то более или менее серьезные покупки люди предпочитают оформлять в кредит. Нынешние ставки, конечно, не стимулируют к спонтанному шопингу».

На снижение продаж смартфонов могли повлиять и другие факторы, например, отсутствие значимых инноваций и стремление людей экономить, заметил главный редактор портала itzine.ru Сергей Кузнецов: «Проблемы с курсами валют, ростом цен, разумеется, повлияли на это, потому что люди хотят придержать деньги. И если раньше действительно можно было каждый год бежать за свежей моделью iPhone или Samsung Galaxy S, то как будто бы к 2025- м и сам рынок не сказать, что стагнировал, но смотрел в эту сторону. Особых инноваций в этой отрасли нет, люди ждут какого-то прорыва от искусственного интеллекта. Но если говорить про Россию, то большая часть связанных с ним функций недоступна. Что касается китайских производителей, то у их гаджетов такие инструменты есть, но не всегда они работают на русском языке и качественно. Возникает большой вопрос: а зачем вам сейчас менять телефон? Вы не получите от него ничего глобально нового по сравнению с предыдущим смартфоном.

Так что цикл смены гаджета, в принципе, уже давно переходит от двух лет к трем-четырем годам. Это хорошо, с точки зрения потребителя, но, конечно, неприятно для бизнеса».

Медианная цена смартфонов в 2025-м слегка превышала 25 тыс. руб., что примерно на 4% меньше, чем в 2024-м, пишут «Ведомости» со ссылкой на аналитический центр «Платформа ОФД». В мире по продажам лидирует Apple, компания занимает 1/5 рынка. В прошлом году их прирост достиг 10%, в основном за счет Индии и стран Юго-Восточной Азии. Далее идут Samsung и Xiaomi, у них 19% и 13% рынка соответственно.

Никита Путятин