Минюст ввел электронные браслеты для приговоренных к принудительным работам

Минюст выпустил приказ, расширяющий возможности ФСИН по надзору за приговоренными к принудительным работам. Согласно документу, администрации исправительных центров смогут надеть на осужденных электронные браслеты, чтобы отслеживать их местоположение, время ухода и возвращения в центр.

Вынести постановление об использовании «средств персонального контроля» учреждения ФСИН сможет «в целях предупреждения правонарушений и преступлений, а также получения информации о поведении осужденного на основании сведений, характеризующих его личность».

Приговоренные к принудительным работам проживают в исправительных центрах и трудятся на предприятиях, заключивших договоры с центрами. Из их зарплат удерживается процент в пользу государства. В случае нарушения порядка отбывания наказания в виде принудительных работ осужденному грозит реальное лишение свободы.

Согласно данным ВС РФ, за первые полгода 2025 года суды назначили принудительные работы 10,6 тыс. граждан. ФСИН ранее сообщала, что за девять месяцев 2024 года на принудительные работы направили 67,6 тыс. осужденных, 8 тыс. из них — уклонялись от отбывания наказания в исправительных центрах.

Полина Мотызлевская