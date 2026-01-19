За год турпоток в Чувашии вырос на 17% и достиг 1,5 млн человек

Туристический поток в Чувашии в 2025 году составил 1,5 млн человек, что на 17% больше, чем в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития республики со ссылкой на данные big data.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Доходы коллективных средств размещения увеличились на 7,4%. Рост зафиксирован в речном туризме: число туристов, прибывающих водным транспортом, выросло почти в четыре раза по сравнению с 2020 годом. Количество судозаходов увеличилось в 3,3 раза — с 213 до 698 в 2025 году.

Около 43% гостей оставались в республике на срок от одного до трех дней.

На развитие отрасли в 2025–2027 годы в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» выделили 1,5 млрд руб.

Анна Кайдалова