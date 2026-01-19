Нижегородская область на год получила восемь квот по программе «Земский учитель»

В 2026 году Нижегородская область получила восемь квот в рамках федеральной программы «Земский учитель». Об этом сообщили в региональном правительстве.

Участниками программы могут стать специалисты в возрасте до 55 лет включительно. За трудоустройство в школы населенных пунктов, где живет не более 50 тыс. человек, они получают 1 млн руб. подъемных. Отработать в выбранной школе педагог должен пять лет с объемом учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю.

Галина Шамберина