Набор добровольцев в войска БПЛА начался в Нижегородской области

В Нижегородской области объявлен набор в подразделения войск беспилотных летательных систем ВС РФ для участия в специальной военной операции. Как сообщили в областном военкомате, первая группа новобранцев в январе 2026 года уже начала подготовку на учебном полигоне.

Отличие специального контракта, заключаемого на год, — прохождение службы исключительно в подразделениях БПЛА. Перевод в другие войска и продление срока контракта возможны только по согласию самого добровольца, отметили в военкомате.

Возрастные требования для специалистов БПЛА коптерного типа и FPV — от 18 до 35 лет, для БПЛА самолетного, вертолетного типа и беспилотных систем наземного базирования — до 45 лет. Преимущества имеют кандидаты со спортивными разрядами, в том числе в кибердисциплинах.

Для добровольцев установлен трехмесячный испытательный срок и двухмесячная подготовка на полигоне Минобороны РФ.

Военнослужащие получат единовременную выплату в размере 1,5 млн руб. Также предусмотрены выплаты от 5 тыс. до 500 тыс. руб. за боевые заслуги и уничтожение техники противника.

Галина Шамберина