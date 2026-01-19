В Пакистане более 20 человек погибли при пожаре в торговом центре

При пожаре в торговом центре Gul Plaza в пакистанском городе Карачи погиб как минимум 21 человек, сообщило AFP со ссылкой на службы экстренной помощи. Пожар начался вечером 18 января. Десятки людей до сих пор числятся пропавшими без вести.

Глава полиции южного района Карачи Сайед Асад Раза сообщил агентству, что у полиции есть «список из 60 пропавших без вести». Около 30 человек получили ранения. Спасатели взяли пожар под контроль. Поисковая операция на месте продолжается. Правительственная комиссия начала расследование, но причина пожара пока не ясна. По данным телеканала Al Jazeera, официальные лица предполагают, что причиной могло стать короткое замыкание.

Пожарным удалось взять под контроль масштабное возгорание только через 36 часов после его начала, сообщил Al Jazeera. Тогда спасатели смогли войти в здание и спасти заблокированных внутри людей. Официальные лица предупредили, что из-за серьезных повреждений торговый центр может обрушиться в любой момент.

Карачи — крупнейший город Пакистана и столица южной провинции Синд. По данным AFP, в трехэтажном Gul Plaza располагалось не менее 1,2 тыс. магазинов.