Умер актер из сериалов «След» и «СашаТаня» Дмитрий Марфин

Актер Дмитрий Марфин, сыгравший эпизодические роли в российских сериалах «След», «СашаТаня» и «Мосгаз», умер в возрасте 47 лет. О смерти артиста сообщил тольяттинский театр «Дилижанс» во «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Марфин

Фото: Личная страница Дмитрий Марфина во Вконтакте Дмитрий Марфин

Фото: Личная страница Дмитрий Марфина во Вконтакте

Дмитрий Марфин умер 18 января, следует из информации его профиля на портале «Кино-Театр.ру». «Порадоваться Дню артиста... и уйти... Уйти в Сочельник... Уйти из жизни земной в жизнь иную…»,—отмечается в публикации «Дилижанса». О дате прощания с Дмитрием Марфиным сообщат позже.

Господин Марфин родился в 1978 году в Тольятти. В «Дилижансе» он работал с 1995 года. В кино актер дебютировал в 2006 году в фильме «Зеркало Фараона». Среди других проектов, в которых снимался артист, — сериалы «Великолепная пятерка», «Девушки с Макаровым», «Невский. Охота на Архитектора», «Банда “ЗИГ ЗАГ”», а также фильмы «Отряд светлячков» и «Мой рай».