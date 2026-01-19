В пермском политехе нашли способ строительства из снега для освоения Арктики

Сотрудники ПНИПУ разработали метод прессования снега с подплавлением для строительства жилья. Как сообщает пресс-служба вуза, с использованием этой технологии из снежных блоков была возведена экспериментальная хижина с высокими теплоизоляционными свойствами.

Для строительства использовалась подогреваемая опалубка, представляющая из себя два листа фанеры с нагревательными элементами. Засыпанный между ними снег уплотняется, а легкий нагрев подтапливает поверхность, создавая монолитный блок с прочной ледяной коркой, что обеспечивает высокую и контролируемую прочность. Технология исключает трудоемкую резку и переноску, позволяя формировать стены сразу на месте. Из таких заготовок ученые построили экспериментальное жилище типа «иглу» высотой около 1,8 м со стенами толщиной почти 0,65 м.

В ходе экспериментов выяснилось, что постоянное присутствие в строении одного человека позволяет нагреть воздух до плюсовой температуры, а стены из снега очень медленно выпускают тепло. В условиях весеннего потепления строение сохраняет температуру около нуля, поэтому такие снежные сооружения полезны не только зимой, но и в межсезонье для хранения запасов.