В Екатеринбурге приостановили работу производства БАДов из-за антисанитарии

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приостановил деятельность предприятия по производству БАДов ООО «Ритмико» из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований, сообщили в Роспотребнадзоре Свердловской области.

Центральный екатеринбургский отдел Роспотребнадзора провел внеплановую проверку компании из-за информации о наличии угрозы жизни и здоровью людей, употребляющих комплексную пищевую добавку с повышенным содержанием липоевой кислоты. В ходе инспекции были выявлены многочисленные нарушения.

В частности, фасовка, хранение и подготовка к отправке продукции осуществлялись в одном и том же пространстве. Кроме того, часть продукции находилась в обращении без товаросопроводительной документации. В производственном помещении специалисты ведомства обнаружили пищевую продукцию без маркировки.

В отношении ООО «Ритмико» был составлен протокол о привлечении к административной ответственности по ст.6.6 КоАП РФ и протокол о временном запрете деятельности. Суд рассмотрел материалы, вынес решение о приостановлении деятельности компании на 30 суток.

ООО «Ритимико» зарегистрировано в 2022 году в Екатеринбурге. Компания занимается производством пищевых продуктов из спирулины. Генеральным директором с момента основания является Антон Тарасенко. По данным сайта rusprofile, в 2024 году выручка предприятия составила 48,9 млн руб., увеличившись на 31% по сравнению с предыдущим годом.

