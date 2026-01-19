В Татарстане объем финансирования природоохранных проектов за период с 2018 по 2025 годы составил 106,8 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов республики.

В Татарстане за 8 лет на экологические проекты направили 107 млрд рублей

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ В Татарстане за 8 лет на экологические проекты направили 107 млрд рублей

Основную часть средств — 73,9 млрд рублей — вложили ведущие промышленные предприятия республики.

Средства направляются на модернизацию производств, внедрение наилучших доступных технологий и снижение негативного воздействия на окружающую среду.

По объему экологических инвестиций республика стабильно входит в пятерку лидеров среди регионов России и занимает первое место в Приволжском федеральном округе.

Анна Кайдалова