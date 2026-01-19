В Казани в Салават Купере построят инклюзивный центр для детей с ОВЗ за 20 млн

В жилом комплексе «Салават Купере» в Казани откроется реабилитационно-инклюзивный центр для детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. На реализацию проекта выделено 20 млн руб. из фонда президентских грантов, сообщил на аппаратном совещании мэр города Ильсур Метшин.

Центр станет пятым инклюзивным учреждением в Казани. Там впервые будет организован полноценный реабилитационный блок и ресурсный класс со специалистами-дефектологами.

Площадь здания составит 400 кв. м. Пространство адаптируют под безбарьерную среду. Предполагается, что ежегодно помощь здесь смогут получать более 500 детей и их родителей.

Учреждение будет работать с детьми и подростками от 3 до 18 лет с ментальными, речевыми, двигательными и иными нарушениями. Помимо занятий со специалистами, в центре появится учебно-тренировочная квартира для формирования бытовых и социальных навыков.

