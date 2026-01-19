Экспертиза отклонила скорректированный проект школы для одаренных детей на Бору
ФАУ «Главгосэкспертиза» не одобрила скорректированный проект строительства ведущей школы для одаренных детей в Нижегородской области. Заключение от 16 января 2026 года опубликовано в реестре экспертиз.
Эскизный проект школы для одаренных детей в Нижегородской области
Фото: «ИСК Стройинжиниринг»
Первое заключение было выдано в июне 2025 года, тогда оно было положительным.
Школу на Бору строит ООО «ИСК Стройинжиниринг» из Татарстана. Госконтракт стоимостью 3,67 млрд руб. заключили в декабре 2023 года. Завершить строительство, согласно условиям контракта, требуется к концу декабря 2026 года.
В бюджете Нижегородской области текущего года на строительство этой школы предусмотрено 1,56 млрд руб.
Как писал «Ъ-Приволжье», школа-пансион будет носить имя физика Евгения Негина. Она рассчитана на 800 учеников.