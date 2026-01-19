Школу в Казани обязали демонтировать камеру в мужском туалете

Управление образования Казани поручило администрации школы № 18 демонтировать видеокамеру, установленную в мужском туалете учебного заведения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городское управление образования.

В управлении уточнили, что школа должна убрать установленные устройства до конца дня.

По словам руководства школы, в туалете были размещены не действующие камеры, а муляжи. Их установка объяснялась профилактическими целями: ранее в помещении фиксировались случаи порчи имущества — ломали раковины, писсуары, туалетные кабины и технические шкафы. Кроме того, администрация школы отмечала регулярное появление запаха табачного дыма.

Анна Кайдалова