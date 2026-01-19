В челябинском микрорайоне Чурилово на сутки отключат воду

В Челябинске 20 января временно прекратят водоснабжение 170 многоквартирных домов в микрорайоне Чурилово. Это связано с аварийными работами на водоводе, сообщает пресс-служба МУП «ПОВВ».

Воду отключат с 00:00 до 24:00 20 января.

Ограничения коснутся зданий по улицам 1-я Эльтонская, 2-я Эльтонская, Зальцмана, Конструктора Духова, ОПМС-42, Сергея Герасимова, Самохина, Стройгородок, Трашутина, Тяговая, Хохрякова и 10-му Лобинскому переулку. В частном секторе воды не будет в домах по улицам Белова, Черничная и переулку Ежевичный. Кроме того, на улицах 2108 км, Линейная, Стройгородок-2, Самохина, Воробьева, Зудова, Мехколонна, Осенняя, Зимняя и в поселке Развязка может снизиться давление в системе.

Виталина Ярховска