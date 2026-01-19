Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
обновлено 15:16

Заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла в Прикамье на 53%

В период с 12 по 18 января 2026 года в Пермском крае зарегистрировано 14080 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ. Количество заболевших увеличилось на 53,1% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщает краевой Роспотребнадзор.

Фото: Елена Вах, Коммерсантъ

По данным лабораторного мониторинга, среди больных с респираторными симптомами циркулируют вирусы гриппа, а также возбудители негриппозной этиологии - риновирусы, аденовирусы, метапневмовирусы.