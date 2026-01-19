Нижегородский минград заинтересовал опыт Пекина по борьбе с визуальным шумом

Минград Нижегородской области рассматривает возможность внедрения градостроительных решений Пекина для улучшения городской среды. Наработки КНР изучила начальник организационно-контрольного управления министерства Мария Донцова в рамках международной программы «Архитекторы.рф», сообщили в областном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Так, в Китае ни одна вывеска не должна выходить за крышу здания — это правило сохранения линии горизонта. Его нижегородский минград рассматривает как потенциально полезную практику для градостроительной сферы, рассказала Мария Донцова.

Еще одна из особенностей визуальной рекламы в крупных китайских городах — отключение рекламы ночью в целях энергосбережения и снижения визуального шума.

«Мы не ставим целью слепое копирование чужого опыта, а стремимся адаптировать лучшие мировые практики к нашим региональным условиям и потребностям», – отметила глава нижегородского минграда Дарья Шунаева.

Галина Шамберина