Троих нижегородцев будут судить по обвинению в хищении у РЖД 2,5 млн рублей

Трое жителей Нижнего Новгорода предстанут перед судом по обвинению в хищении у Горьковской железной дороги (филиал РЖД) 2,5 млн руб. Их и начальника дистанции инженерных сооружений на ГЖД обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщили в Генпрокуратуре.

По данным обвинения, сотрудник ГЖД заключал с местными жителями договоры на оказание услуг по уборке вагонов и объектов инфраструктуры. На самом деле эти работы не проводились, денежные средства, полученные в счет оплаты якобы оказанных услуг, участники схемы делили между собой.

Уголовное дело сотрудника ГЖД выделено в отдельное производство, расследование которого не завершено.

В отношении трех его сообщников следствие закончено. Транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение, дело передано в Канавинский районный суд Нижнего Новгорода для рассмотрения по существу.

Андрей Репин