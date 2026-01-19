В Салавате сестра погибшего бойца СВО присвоила 550 тысяч рублей его дочери

Суд в Салавате по иску прокуратуры взыскал с местной жительницы 550 тыс. руб. неосновательного обогащения в пользу 17-летней дочери погибшего участника СВО, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Установлено, что несовершеннолетняя дочь военнослужащего, погибшего в ноябре 2023 года, по закону является его наследницей. Однако его сестра без правовых оснований перевела с банковского счета брата около 550 ты. руб. на счета родственников и присвоила их.

Майя Иванова