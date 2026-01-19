«Синара-Девелопмент» построила пятый жилой комплекс в Новокольцовском

Компания «Синара-Девелопмент» ввела в эксплуатацию пятый жилой комплекс в районе Новокольцовский. Новый современный объект расположен на юго-востоке Екатеринбурга по улице Зои Пушкаревой, 2.



Жилой дом состоит из шести разновысотных секций и представляет собой объект комфорт-класса, построенный по монолитно-кирпичной технологии. В здании размещено 783 квартиры. Концепцией жилого комплекса предусмотрено приватное дворовое пространство, предназначенное для семейного отдыха, общения и прогулок. За пределами двора находятся специализированная зона для активных игр и занятий спортом, а также место для проведения мероприятий и городская гостиная для встреч и знакомств. Безопасность территории обеспечивается круглосуточным видеонаблюдением и системой контроля доступа.

Во входных группах и общественных пространствах жилого комплекса обустроены просторные холлы с высокими потолками и панорамным остеклением, выполнен стильный дизайн. Для удобства жильцов на этажах расположены специальные помещения для хранения детских колясок, велосипедов, самокатов, санок и бубликов. На цокольном этаже размещены индивидуальные кладовые площадью от 2 до 8 квадратных метров для крупногабаритных вещей.

Большое внимание при разработке концепции ЖК было уделено квартирографии. В доме построены студии, 1-, 2-, 3-комнатные квартиры. В них учтены функциональные планировочные решения с панорамными лоджиями, нишами и гардеробными. В помещениях установлены крупноформатные окна с замками на фурнитуре для безопасности детей.

Все квартиры сдаются с чистовой отделкой в нейтральных тонах с использованием обоев под покраску и ламината 32 класса. В жилых комнатах белый потолок, пол выполнен стяжкой со звукоизоляцией, на стены нанесены обои под покраску. В санузлах установлены унитаз, ванна и раковина со смесителем, на полу выполнена гидроизоляция и уложена керамическая плитка, стены окрашены водно-дисперсионной краской.

Проект комплексного освоения территории «Новокольцовский» предполагает развитие территории площадью более 82 га с созданием жилищного фонда объемом 1,2 миллиона квадратных метров. Всего там смогут проживать около 50 тысяч человек.

«Ввод в эксплуатацию пятого дома в Новокольцовском является очередным уверенным шагом в реализации флагманского проекта компании «Синара-Девелопмент». На сегодня в районе введено уже 125 тысяч кв. м жилья, одновременно строится еще два жилых комплекса и детский сад, развивается улично-дорожная сеть. Мы продолжаем формировать современное и комфортное городское пространство, отвечающее высоким стандартам качества», – рассказал коммерческий директор компании «Синара-Девелопмент» Юрий Старков.

Район Новокольцовский: ООО «Специализированный застройщик «Синара-Девелопмент»

