Жительницу Челябинской области будут судить за передачу электросамоката сыну

Прокуратура Кизильского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу жительницы районного центра. Ее обвиняют в передаче 11-летнему сыну электросамоката или вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни (ч. 1 ст. 151.2 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, сельчанка купила сыну электросамокат Kugoo kirin M2+ и разрешила ездить по дорогам. Она знала, что у мальчика нет водительского удостоверения категории М, необходимого для управления этим транспортным средством. В итоге в августе 2025 года на перекрестке улицы Красноармейская и переулка Мостовой районного центра ребенок не справился с управлением самокатом и столкнулся с автомобилем Lada Granta.

Электросамокат арестовали. Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска

