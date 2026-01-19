Самарский минтранс накажет перевозчиков после жалоб на маршруты в Новокуйбышевск

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области применит штрафные санкции в отношении ООО «Маяк» после жалоб на неудовлетворительную работу маршрута автобуса №127, связывающего областной центр и Новокуйбышевск. Об этом сообщил глава ведомства Артур Абдрашитов во время оперативного совещания регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Областной минтранс с начала текущего года перевел маршрут №127 на регулируемый тариф в целях повышения качества перевозок. На проезд теперь распространяются все социальные льготы. Количество автобусов на линии увеличено с 9 до 13 единиц, однако на работу ООО «Маяк» поступают массовые жалобы.

Также пассажиры жалуются на работу маршрута №492, который обслуживает ООО «Городской экспресс». В этом случае рассматривается замена перевозчика.

Даже после перевода маршрута №127 на регулируемый тариф уехать из Самары в Новокуйбышевск после десяти вечера можно только на поздней «Ласточке», отправляющейся от железнодорожного вокзала в 22:53.

Андрей Сазонов