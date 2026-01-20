Договоренности вес имеют

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд обязал Транспортную дирекцию Башкирии выплатить 458,7 млн руб. АО «Ростелеком». Осенью 2020 года телеком-компания по госконтракту сдала в аренду ответчику автоматизированные комплексы весового контроля. В ходе исполнения контракта выяснилось, что часть системы перестала работать. Транспортная дирекция, виня в проблемах «Ростелеком», отказалась оплачивать аренду, но суд встал на сторону компании. Выяснилось, что комплексы перестали функционировать из-за повреждения автомобильных дорог, ремонтировать которые должна была Транспортная дирекция.

"Ростелеком" и Транспортная дирекция спорили, кто виноват в неработающих комплексах весового контроля

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Транспортная дирекция Башкирии должна выплатить «Ростелекому» 458,7 млн руб., следует из решения Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда. В эту сумму вошли 353,8 млн руб. основной задолженности и 104,8 млн руб. неустойки. Также суд признал незаконным решение ответчика об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта на аренду комплексов весового контроля автомобилей.

В удовлетворении встречного иска дирекции о взыскании с телеком-компании 18,3 млн руб. штрафа за неисполнение обязательств по контракту суд отказал.

В октябре 2025 года арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск частично: взыскал с Транспортной дирекции 165,8 млн руб., а с «Ростелекома» — 12,7 млн руб. С учетом зачета удовлетворенных первоначальных и встречных требований, ответчик должен был выплатить компании 153,1 млн руб.

Как следует из материалов дела, в сентябре 2020 года «Ростелеком» заключил с Транспортной дирекцией контракт на передачу в аренду десяти аппаратно-программных комплексов весового и габаритного контроля автомобилей. Цена контракта составила 160,8 млн руб. с НДС.

В ноябре 2021 года «Ростелеком» и Транспортная дирекция подписали акт передачи системы весогабаритного контроля в аренду «без каких-либо замечаний со стороны заказчика», следует из постановления суда. В январе 2022 года дирекция отказалась принимать услуги за декабрь 2021 года, сославшись, что более 10% системы не работало. Всего, следует из материалов дела, заказчик не оплатил работу комплексов весового контроля с октября 2022-го по июнь 2024 года, а в мае 2024 года уведомил «Ростелеком» об одностороннем отказе от контракта.

В суде Транспортная дирекция заявляла, что «в связи с разрушением измерительных участков дорожного полотна и выходом из строя измерительного оборудования, находящегося в дорожном полотне» истец фактически не оказывал оговоренные услуги.

В «Ростелекоме» с такой трактовкой не согласились. В компании заметили, что к разрушению измерительных участков дорог привело «неконтролируемое движение транспортных средств», а региональные власти оперативно их не ремонтировали. При этом, несмотря на частичную неработоспособность системы, Транспортная дирекция, как арендатор, по условиям контракта была обязана вносить арендную плату, настаивали в «Ростелекоме».

В суде было установлено, что осенью 2022 года все пункты весового контроля прошли проверку. С сентября по декабрь того же года было зафиксировано 520,9 тыс. проездов автомобилей. Учитывая фиксацию движения транспорта системой весового контроля, суд пришел к выводу, что ответчик в тот период «активно пользовался переданной ему в аренду системой». Кроме того, в мае 2023 года Транспортная дирекция уведомила «Ростелеком», что оплатит аренду с ноября 2022 года по март 2023 года, но этого не сделала. В остальное время, установил суд первой инстанции, пункты весового контроля фактически не работали. Поэтому он удовлетворил иск «Ростелекома» частично.

В апелляционной жалобе компания настаивала на взыскании задолженности с апреля 2023-го по июнь 2024 года и неустойки за этот период. В «Ростелекоме» уверяли, что некоторые пункты весового контроля не работали из-за образования колеи на дорогах, которые обязан ремонтировать ответчик.

Транспортная дирекция, в частности, утверждала, что «Ростелеком» не вовремя проводил проверку работоспособности системы. Что касается состояния дорог, как отметили в дирекции, компания планировала своими силами их отремонтировать, «однако работы на АПВГК в Караидельском, Учалинском и Благоварском районах истцом не проводились».

Удовлетворяя иск «Ростелекома» полностью, суд апелляционной инстанции подчеркнул, что проблемы с работой пунктов весового контроля возникли из-за состояния автомобильных дорог, за которые несет ответственность Транспортная дирекция.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Акцепт» Андрей Крючков отмечает, что суд первой инстанции «весьма формально подошел к вопросу толкования основ заключенного договора», а апелляция «произвела детальный и подробный пересмотр». «Принципиальный момент: если дорога не входит в арендуемое имущество, то и ремонтировать ее должен не арендодатель, а владелец дороги. Кроме того, в приложении к контракту прямо прописывалось, что повреждение дороги относится к причинам, которые не зависят от исполнителя,— пояснил юрист. — Таким образом, шансы на пересмотр решения суда в кассации я вижу как незначительные».

Булат Баширов