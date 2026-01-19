Более 20 тыс. тонн угля и нефтепродуктов доставят в арктические районы ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре (ХМАО-Югра) сформировали план северного завоза топлива на 2026 год, сообщили в правительстве округа. Всего в округ будет доставлено 33,3 тыс. тонн грузов, включая 11,5 тыс. тонн нефтепродуктов и 21,8 тыс. тонн угля.

В список получателей вошли шесть муниципалитетов: Белоярский, Березовский, Кондинский, Нижневартовский, Октябрьский и Ханты-Мансийский районы. Более 20 тыс. тонн угля и нефтепродуктов направят в арктические муниципалитеты:

Березовский район — 3,8 тыс. тонн нефтепродуктов, 9,4 тыс. тонн угля

Белоярский район — 6,5 тыс. тонн нефтепродуктов, 0,5 тыс. тонн угля

В правительстве уточнили, что доставка будет осуществляться водным транспортом. Для эффективной организации поставок в регионе осуществляется компенсация транспортных расходов: 50% затрат на водный фрахт, а в отдельных случаях – полное возмещение расходов.

Регион также подтвердил готовность работы в федеральной системе «Северный завоз», которая позволяет собирать информацию о поставках, контролировать выполнение планов и координировать совместную работу, добавили в правительстве. По итогам 2025 года в регион было поставлено 11,2 тыс. тонн нефтепродуктов и 16 тыс. тонн угля.

