В Удмуртии ввели кешбэк 15% за оплату туруслуг местных компаний по карте «Мир»

Покупатели туруслуг в Удмуртии смогут получить кешбэк в размере 15% от их стоимости при оплате картой «Мир» на отдельных туробъектах—партнерах проекта «Карта туриста». Он был запущен в начале года, реализуется минтуризма совместно с платежной системой, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Сейчас под условия попадает только один туробъект — ремесленный центр «Оберег». Кешбэк действует при покупке экскурсий, мастер-классов и сувениров. В ближайшее время перечень пополнится парком динозавров «Динополис», загородным отелем «Липовый цвет», порталом «Города и Веси» и другими организациями.

«Новый проект позволяет усилить интерес к туристическим продуктам Удмуртии, снизить затраты жителей и гостей региона на отдых в республике и в итоге сделать регион более привлекательным туристическим направлением»,— рассказала министр по туризму республики Юлия Бадаш.

После оплаты кешбэк автоматически начисляется на карту в течение нескольких рабочих дней. По условиям акции, возврат не может превышать 1 тыс. руб. за каждую покупку. Перед оплатой необходимо проверить регистрацию карты «Мир» в программе лояльности. Акция продлится до 31 декабря.

Проект «Карта туриста» реализуется по соглашению о сотрудничестве между властями Удмуртией и Национальной системой платежных карт (НСПК) — оператором платежной системы «Мир». Оно было заключено на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).