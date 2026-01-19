В 2025 году из Челябинской области выдворили 1,2 тыс. нелегальных мигрантов

В 2025 году суды Челябинской области приняли решения о выдворении более 1,2 тыс. иностранных граждан за пределы Российской Федерации. Закрыт въезд в страну 2 тыс. мигрантов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Сотрудники полиции в прошлом году задокументировали 13 тыс. нарушений миграционного законодательства. На 18% увеличилось количество возбужденных уголовных дел в этой сфере. При этом на 8% сократилось число преступлений, совершенных иностранными гражданами.

В 2026 году сотрудники правоохранительных органов продолжат выявлять нелегальных мигрантов, уже началось первое профильное оперативно-профилактическое мероприятие.

Виталина Ярховска