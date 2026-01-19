Санаэ Такаити захотелось всенародной поддержки

Японию ждут вторые за последние полтора года внеочередные выборы в нижнюю палату парламента. Они пройдут 8 февраля, вслед за роспуском парламента уже в эту пятницу. Об этом объявила 19 января премьер Японии Санаэ Такаити. Таким образом, случилось то, о чем в стране без устали говорили все последние недели: премьер решила подтвердить свой мандат на правление, данный ей парламентом в октябре прошлого года, теперь еще и у избирателей. Санаэ Такаити и ее окружение связывают свои надежды с популярностью в народе первой в Японии женщины-премьера. Однако далеко не факт, что симпатии к ней распространяются и на ее Либерально-демократическую партию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Японии Санаэ Такаити

Фото: TORU HANAI / Pool / Reuters Премьер-министр Японии Санаэ Такаити

Фото: TORU HANAI / Pool / Reuters

Слухи о том, что Японию ждут досрочные выборы, начали циркулировать чуть ли не сразу после вступления Санаэ Такаити в должность премьера в октябре. Но она сама упорно разубеждала общественность в подобных планах, заявляя, что должна уделить приоритетное внимание реализации экономической политики, прежде всего мерам по борьбе с инфляцией, уровень которой более трех с половиной лет держится на уровне 2% и выше, превышая целевой показатель Банка Японии уже 44-й месяц подряд.

К началу года, однако, премьер передумала — с января спекуляции о том, что она все же намерена отправить японцев на досрочные выборы, начались с новой силой. А в середине прошлой недели многие из близких ей политиков признали, что Такаити уже сообщила им о планах распустить нижнюю палату парламента вскоре после возобновления ее работы 23 января.

Вечером 19 января премьер собрала большую пресс-конференцию, чтобы лично расставить все точки над i.

«Сегодня я в качестве премьер-министра приняла решение распустить нижнюю палату парламента 23 января»,— сообщила она. А в качестве главного аргумента в пользу такого шага отметила, что решение о том, должна ли она быть главой правительства, должно быть «за народом».

Отметим, что Санаэ Такаити стала главой правительства минувшей осенью по итогам голосования в парламенте, а не в ходе всеобщих выборов, ввиду досрочного ухода с этого поста Сигэру Исибы. Соответственно, теперь она решила заручиться и всенародным мандатом на правление, в ходе которого премьер обещала проводить более решительную оборонную политику и повысить государственные расходы и инвестиции, чтобы стимулировать рост, увеличить налоговые поступления и стабилизировать бюджет.

К слову, сразу после объявления скорых выборов (они намечены на 8 февраля) глава правительства анонсировала весьма существенную «завлекалочку» для большинства японских избирателей. Она сообщила, что на два года отменит восьмипроцентный налог на продажу продуктов питания, чтобы помочь домохозяйствам справиться с трудностями, вызванными ростом стоимости жизни.

Расчет премьера на получение карт-бланша от японского электората базируется преимущественно на ее личной популярности.

С момента вступления в должность рейтинги Такаити бьют рекорды: все последние три месяца уровень ее популярности у избирателей составлял в среднем 70%. Во многом этому способствовало то, как первая женщина—премьер Японии проявила себя во внешней политике.

Например, она достойно показала себя на переговорах с американским президентом Дональдом Трампом — не прогнулась под требование Вашингтона полностью отказаться от импорта российских энергоресурсов (Япония по-прежнему обеспечивает около 10% всего импорта СПГ за счет поставок с проекта «Сахалин-2»), но смогла при этом сохранить расположение главы Белого дома. А кроме того, она проявила твердость в серьезном конфликте с Китаем вокруг Тайваня, что также принесло ей дополнительные очки среди японцев.

И теперь Санаэ Такаити решила конвертировать свой собственный высокий рейтинг в парламентское большинство для своей правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). С момента прошлых досрочных парламентских выборов, состоявшихся в октябре 2024 года при Сигэру Исибе, правящая коалиция во главе с ЛДП утратила большинство в ключевой нижней палате парламента. Это сделало Исибу заложником оппозиции: все важные законы, включая бюджет, приходилось принимать в обмен на уступки оппозиционным партиям.

Осенью уже вслед за переходом премьерского кресла к Такаити к парламентской фракции ЛДП присоединились три независимых депутата. Это дало партии власти и их нынешнему коалиционному партнеру — Партии инноваций Японии — незначительный перевес в 465-местной нижней палате (в общей сложности за ними сейчас 233 депутатских кресла). Тем не менее положение правящей партии, у которой к тому же нет большинства в верхней палате, по-прежнему осталось шатким.

Вместе с тем досрочные выборы несут с собой не только шансы, но и риски. Во-первых, очевидно, что пока премьеру не удалось конвертировать свою личную популярность в более широкую поддержку своей партии. Подавляющее большинство опросов дают ЛДП уровень поддержки в районе 30%.

А во-вторых, новым фактором риска эксперты считают потерю партией власти своего младшего союзника — партии «Комейто», которая была в коалиции с ЛДП с 1999 года. В прошлом партия власти неизменно извлекала выгоду от электоральных соглашений со своим младшим партнером: «Комейто» помогала обеспечивать голоса кандидатам от ЛДП в одномандатных округах, где не было ее собственных кандидатов, в обмен на поддержку ЛДП в выборах по пропорциональной системе представительства. По подсчетам японской газеты Nihon Keizai Shimbun, на последних выборах такая тактика добавила 25 мест к общему результату ЛДП.

Сейчас же «Комейто» не только разорвала традиционный альянс с партией власти, но и объединила силы с ее главным противником. 15 января «Комейто» (у нее 24 кресла в нижней палате парламента) и главная оппозиционная сила страны Конституционно-демократическая партия (148 кресел) объявили об объединении под вывеской Центристского реформистского альянса. И это вполне может усложнить электоральные позиции ЛДП, сделав главных соперников куда более конкурентоспособными, чем казалось ранее.

Наталия Портякова