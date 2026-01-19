В Ульяновской области задержали жителя за незаконный вылов рыбы

В Ульяновской области сотрудники МО МВД России «Сенгилеевский» во время патрулирования акватории реки Волги в 30 метрах от береговой линии на льду задержали 28-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления по ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов», сообщает УМВД России по Ульяновской области.

Полицейские установили, что житель вылавливал рыбу с использованием запрещенного орудия лова — сети. Рядом с задержанным обнаружена выловленная рыба (23 штуки). Сумма ущерба, причиненная незаконным выловом, устанавливается.

Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 256 УК РФ. За незаконный вылов рыбы предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 300 до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет. Либо назначаются обязательные работы до 480 часов, или исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Руфия Кутляева