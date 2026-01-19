В Прикамье расширение крупного производителя чугуна оценили в 122 млн рублей

ОАО «Пашийский металлургическо-цементный завод» расширит производство литых чугунных высокохромистых мелющих шаров. Эти изделия используются в горно-металлургической, цементной и силикатной промышленности. Как сообщает пресс-служба правительства Прикамья, общая стоимость проекта составит 122 млн руб. Из них 37 млн руб. предоставит в рамках льготного займа региональный Фонд развития промышленности (РФРП).

Проект направлен на наращивание ассортимента и объема выпуска продукции на 5 тыс. тонн в год, а также на импортозамещение деталей. Для расширения производства предприятие приобрело стержневые машины, индукционные печи, линию производства, создало новые рабочие места. Дополнительно планируется закупка оборудования для термической обработки, разделения и очистки.

ОАО «Пашийский металлургическо-цементный завод» было зарегистрировано в 1993 году, однако само предприятие работает уже 240 лет. Завод производит глиноземистый цемент и чугунные мелющие цилиндры. Его продукция представлена на рынках России, Казахстана, Беларуси, Узбекистана. Сведения об учредителях ОАО не раскрываются, генеральным директором является Антон Каменских. Согласно Rusprofile, ПМЦЗ занимает первое место в отрасли литья металлов по объему выручки. В 2024 году она составила 1,8 млрд руб., а чистая прибыль — 33 млн руб.