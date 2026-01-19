Гендиректора пермской фирмы приговорили к исправительным работам за налоговое преступление

Свердловский суд Перми признал руководителя ООО «Минералэнерготранс» виновным в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере. Об этом сообщают пресс-службы СУ СКР и прокуратуры региона.

Как установило следствие и было доказано в суде, в период с июля 2023 года по июль 2024-го генеральный директор ООО «Минералэнерготранс» накопил задолженность по налогам в сумме более 9 млн руб. Имея реальную возможность к погашению долгов за счет дебиторской задолженности, размер которой составлял не менее 10 млн руб., руководитель фирмы расходовал данные средства вопреки интересам общества и государства.

С учетом позиции государственного обвинения суд назначил виновному наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 5% в доход государства.