В Петербурге сожгли 40,5 кг мяса, ввезенного из Аргентины без документов

Сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора уничтожили методом сжигания 40,5 мясной продукции, ввезенной Санкт-Петербург из Санта-Фе (Аргентина) без необходимых документов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Уничтожение мяса, ввезенного в Санкт-Петербург из Аргентины без необходимых документов

Груз, пришедший в Большой порт Петербурга, предназначался для местной компании, занимающейся оптовыми продажами мяса. При вскрытии двух коробок проверяющие нашли продукцию, не заявленную в ветеринарном сертификате.

Управление Россельхознадзора выдало импортеру предписание об уничтожении коробок со всем содержимым. Также компании-получателю выписали штраф.

Артемий Чулков