Башкирия в прошлом году экспортировала 33 тысячи тонн зернопродуктов

В 2025 году управление Россельхознадзора по Башкирии проконтролировало экспорт около 33 тыс. тонн продуктов переработки зерна, сообщает пресс-служба ведомства. Пунктом назначения товаров являлись Азербайджан, Германия, Грузия, Казахстан, Туркмения, Турция и Узбекистан.

Подавляющую часть экспортированных грузов составила мука, на которую пришлось около 30,6 тыс. тонн вывоза. Также сельскохозяйственные производители Башкирии вывезли 1,5 тыс. тонн отрубей, 774 тонны крупы и 95,5 тонн солода.

В прошлом году за рубеж отправлено около 24,1 тыс. тонн зернопродуктов.

Идэль Гумеров