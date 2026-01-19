Вакантность на ключевых торговых улицах Петербурга выросла до 6,3% к началу года

Вакантность помещений формата стрит-ритейл в ключевых торговых коридорах в центре Санкт-Петербурга к началу 2026 года достигла 6,3% — это на 1,5 процентных пункта (п. п.) больше, чем годом ранее, сообщили в консалтинговой компании Nikoliers.

Речь идет о наиболее востребованных локациях, включая Невский и Старо-Невский проспекты, Большой проспект Петроградской стороны, улицу Рубинштейна, Большую Конюшенную, Кирочную, Каменноостровский и Литейный проспекты, а также улицу Садовую и Лиговский проспект.

По оценке аналитиков, в 2025 году число закрытий на основных торговых улицах превысило число открытий: за год открылись 72 новых точки, закрылись 96. Для сравнения: в 2024 году фиксировали 106 открытий и 93 закрытия, в 2023-м — 91 и 79, в 2022-м — 103 и 107, в 2021-м — 148 и 110.

В компании ожидают, что в 2026 году вакантность может удерживаться в диапазоне 6–7%. Это связывают в том числе с ростом издержек арендаторов и изменениями в налоговой нагрузке для части бизнеса.

Структуру арендаторов на ключевых улицах по-прежнему формируют общепит и fashion-сегмент: на них приходится 35% и 24% объектов соответственно (более 300 и 200 точек). Рестораны и кафе, а также магазины одежды и обуви обеспечили 67% открытий 2025 года.

Среди супермаркетов за два года выросла доля федеральных сетей — с 31% до 40%. Всего в ключевых торговых коридорах насчитывается 21 такое помещение. На открытия магазинов категории «другое» на него пришлось 22% от общего числа (16 точек), половина из них — магазины сувениров (8).

Артемий Чулков