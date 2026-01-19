ФСБ задержала жителя Челябинска за призывы к терроризму в интернете

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали 24-летнего жителя регионального центра по подозрению в призывах и оправдании террористической деятельности. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к терроризму, совершенные с использованием интернета), сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

По версии следствия, челябинец, являясь крайним сторонником проукраинской идеологии, разместил в одном из публичных каналов в Telegram информационные материалы в поддержку запрещенной в РФ террористической организации «Легион „Свобода России“» с призывами к террористической деятельности и оправданием терроризма.

Задержанному челябинцу грозит семь лет лишения свободы.