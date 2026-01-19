В Самарской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса

В Ставропольском районе Самарской области 18 января произошло ДТП с участием рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Жигули — Жигулевск. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным полиции, водитель автобуса не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем Lada Vesta, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП потребовалась медицинская помощь двух пассажирам легковушки, в том числе ребенку. Находившиеся в салоне автобуса не пострадали.

В полиции выясняют все обстоятельства происшествия.

Андрей Сазонов