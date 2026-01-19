Правительство одобрило обязательный сбор генома у участников боевых действий

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила инициативу Минобороны об обязательном сборе геномной информации у военнослужащих, сотрудников силовых структур и госслужащих, направляемых в зоны боевых действий. Согласно законопроекту (есть в распоряжении «Ъ»), собранную геномную информацию можно будет применять, в частности, для опознания.

Обязательство проходить геномную регистрацию накладывается на лиц, направляемых для участия в боевых действиях, контртеррористических операциях (КТО) и операциях за пределами РФ, а также «для выполнения задач» в условиях военного положения или вооруженных конфликтов. Инициатива относится к следующим категориям граждан:

Военнослужащие по контракту и мобилизованные;

Участники добровольческих формирований, содействующие выполнению задач Вооруженных сил (ВС) России;

Лица, имеющие специальные звания полиции в войсках национальной гвардии;

Сотрудники органов внутренних дел;

Федеральные государственные гражданские служащие, а также работники военных органов и организаций, обеспечивающие выполнение боевых (специальных) задач.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев обратил внимание на наличие в законопроекте условий для последующего уничтожения собранных данных. «В изменениях есть важная гарантия защиты частной жизни: при увольнении со службы или выходе из добровольческого формирования у человека появляется право потребовать уничтожения своей геномной информации»,— указал юрист.

«Проведение регистрации будет осуществляться непосредственно структурами, где указанные лица проходят службу или к которым приписаны: подразделениями Вооруженных Сил, Росгвардии и органов внутренних дел, действующими совместно со своими профильными экспертно-криминалистическими подразделениями»,— разъяснил господин Груздев. Генетические данные граждан будут храниться до достижения ими 100 лет или до установления личности в случае гибели или смерти. По оценке авторов законопроекта, мероприятия по геномной регистрации в 2026-2028 году затребуют выделения из казны почти 2,9 млрд руб.

Ранее по федеральному закону «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации» процедуре на обязательной основе подвергались только фигуранты преступлений и правонарушений, а также близкие родственники пропавшего без вести.

Степан Мельчаков