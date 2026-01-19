Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, какие районы стоит рассмотреть при выборе жилья на первичном рынке.

Предложение вторичного рынка в новых домах классов бизнес и премиум представлено только в 30% жилых комплексов. Предполагается как перепродажа объектов в введенных в эксплуатацию домах, так и уступка прав в еще строящихся корпусах. По данным экспертов компании Kalinka Group, в бизнес-классе на вторичном рынке насчитывается около 1 тыс. лотов в реализации, в премиальных домах в пределах 500 вариантов.

В сегментах новостроек двух классов фиксируется такой тренд: после ввода объекта в эксплуатацию предложение в реализации в нем от собственников становится довольно скудным и порой ограничивается единичными вариантами. Такое положение не дает покупателю свободы выбора, процесс подбора подходящей квартиры становится долгим и малоперспективным. Как следствие, покупка недвижимости напрямую у застройщика на этапе стройки и активных продаж становится более рациональным решением, когда доступная к покупке линейка планировок широкая, а стоимость оказывается зачастую более доступной, чем на вторичном рынке после ввода объекта, отмечают брокеры.

Какие зоны поиска становится приоритетными, во многом зависит от цели покупки. Если нужно рассмотреть несколько вариантов и сравнить их, в том числе по инвестиционный привлекательности, логичнее начинать с районов-лидеров первичного рынка. В бизнес-классе это такие районы, как Даниловский, Хорошевский, Покровское-Стрешнево. В премиуме — Дорогомиловский и Пресненский районы, а также Хорошёво-Мнёвники и Покровское-Стрешнево. Если важно подобрать квартиру для семьи и в окружении спокойных соседей, а не постоянно сменяющихся арендаторов, то стоит присмотреться к тем жилым комплексам, предложение в которых практически не попадает в перепродажу. В таких домах преобладают квартиры семейного формата, а доля студий ограничена.

